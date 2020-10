Ποσό – ρεκόρ 383 εκατομμυρίων δολαρίων συγκέντρωσε τον Σεπτέμβριο ο Τζο Μπάιντεν

Το ποσό - ρεκόρ των 383 εκατομμυρίων δολαρίων συγκέντρωσε τον Σεπτέμβριο ο Τζο Μπάιντεν και οι Δημοκρατικοί για τη χρηματοδότηση της προεκλογικής τους εκστρατείας, γεγονός που ενίσχυσε το οικονομικό προβάδισμά του απέναντι στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ενόψει των προεδρικών εκλογών της 3ης Νοεμβρίου.

Η προεκλογική εκστρατεία του Μπάιντεν διαθέτει εντυπωσιακή οικονομική ρευστότητα 432 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με ανάρτηση, που έκανε στο Twitter, η διευθύντριά της, η Τζεν Ο'μάλι Ντίλον.

Η προεκλογική εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ δεν ανακοίνωσε ακόμη το συνολικό ποσό που συγκέντρωσε τον Σεπτέμβριο, όπως σημειώνει το ΑΜΠΕ, αλλά είχε συγκεντρώσει 210 εκατομμύρια δολάρια τον Αύγουστο μαζί με την Εθνική Επιτροπή του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

You heard it from the VP: our grassroots community of donors helped us raise $383 million in September — a record. I’m proud of what you’ve been able to build, but there’s still more work to do. Here's some other things I’m proud of under the hood: (1/?)https://t.co/hPX9Va2EmB

