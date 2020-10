Κορονοϊός: Σε αυτό το μαγαζί δεν μπαίνεις αν δεν φοράς μάσκα και είσαι… απύρετος

Ένα βίντεο που ανέβασε κάποιος στο Twitter δείχνει πόσο σοβαρά έχουν πάρει τα μέτρα για τον περιορισμό της πανδημίας ιδιοκτήτες καταστήματος στην Ταϊλάνδη.

Το σκανάρισμα του προσώπου στην οθόνη για μάσκα και ο έλεγχος της θερμοκρασίας του πελάτη είναι απαραίτητα για να πει «εντάξει» το σύστημα και να ανοίξουν οι πόρτες.

Το υλικό ανέβασε ο Niall Harbison, Βρετανός που ζει και εργάζεται στο Κο Σαμούι, και λέει πως ο αυτοματοποιημένος αυτός τρόπος απαλλάσσει και το προσωπικό από περιττές και άβολες συστάσεις στους πελάτες για μάσκα.

My local shops in Thailand. In 2 seconds scans my temperature and to see if wearing mask. Doors don’t open if not. 3 cases in 100+ days here. Removes awkward mask arguments for staff as well. pic.twitter.com/4Eac5fMsLR

— Niall Harbison (@NiallHarbison) October 4, 2020