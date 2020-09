Γιατρός που καλούσε τον κόσμο να φορά μάσκα και να προσέχει πολύ πέθανε από κορονοϊό

Σε κάτι που μοιάζει με τραγική ειρωνεία, η δρ Rebecca Shadowen έφυγε από τον κόσμο μετά την τετράμηνη μάχη που έδωσε με τη νόσο για την οποία συνιστούσε μεγάλη προσοχή.

Η αμερικανή επιδημιολόγος είχε γίνει γνωστή στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού για τις πύρινες ομιλίες της, καλώντας τους πάντες να ακολουθούν τα πρωτόκολλα ασφαλείας για τον κορονοϊό και να φορούν πάντα τις μάσκες τους.

Η 62χρονη γιατρός κόλλησε κορονοϊό τον Μάιο και έφυγε από επιπλοκές της νόσου Covid-19 στις 11 Σεπτεμβρίου.

Dr. Shadowen was a hero. We must listen to her advice in her honor. https://t.co/3T8qJzxvYI

Η «ηρωίδα της πρώτης γραμμής», όπως τη χαρακτήριζαν τα αμερικανικά μέσα, άφησε όμως ακόμα ένα μήνυμα, τώρα διά στόματος του κυβερνήτη του Κεντάκι, Andy Beshear, που έγραψε στο Twitter:

«Είμαι βαθύτατα λυπημένος για την είδηση του θανάτου της Dr. Rebecca Shadowen, μιας ηρωίδας της πρώτης γραμμής που εργάστηκε ακούραστα για να σώσει τις ζωές των άλλων. Σας παρακαλώ ακολουθήστε τη συμβουλή της Dr. Shadowen, φορέστε μάσκα προς τιμήν της».

Η γιατρός από το Κεντάκι ήταν στην πρώτη γραμμή της μάχης ήδη από τον Μάρτιο, ενημερώνοντας τον κόσμο για την πορεία του κορονοϊού, αλλά και για τα σωστά μέτρα προφύλαξης.

Our Med Center Health team continues to mourn the loss of Dr. Rebecca D. Shadowen. Today, at 1:20pm during her funeral service, we invite the community to join us in a moment of silence in her honor. Dr. Shadowen shared the words below in one of her last written communications. pic.twitter.com/jg9WSPhmVW

