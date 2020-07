Κάνιε Γουέστ: Πόσο καταδικασμένη είναι η υποψηφιότητά του για την προεδρία των ΗΠΑ

Ο Κάνιε Γουέστ, μπορεί να ανακοίνωσε με ένα tweet την υποψηφιότητά του για την προεδρία των ΗΠΑ, προκαλώντας αναμφισβήτητα αναταραχή για το αν θα μπορούσε να επηρεάσει τα αποτελέσματα των επερχόμενων εκλογών, όμως έχει να κάνει πολλά περισσότερα από ένα απλό τιτίβισμα.

Σχεδόν κανείς δεν πιστεύει ότι θα μπορούσε να είναι ο επόμενος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, αλλά ορισμένοι φοβούνται ότι θα μπορούσε να γίνει ο επόμενος Ραλφ Νέιντερ, ο ακτιβιστής για τα δικαιώματα των καταναλωτών, μόνιμος υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION

