Τζούλιαν Ασάνζ: Νέες κατηγορίες από ΗΠΑ, καταδίκη από οργανώσεις υπεράσπισης της ελευθεροτυπίας

Οργανώσεις υπεράσπισης της ελευθερίας του Τύπου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επέκριναν έντονα χθες Πέμπτη τις «επικίνδυνες» νέες κατηγορίες της κυβέρνησης των ΗΠΑ σε βάρος του Τζούλιαν Ασάνζ, του ιδρυτή του ιστότοπου WikiLeaks.

Με νέο έγγραφό του το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης κατηγορεί τον Ασάνζ και τους συναδέλφους του στον WikiLeaks ότι στρατολόγησαν χάκερ και ενεθάρρυναν άλλους για να εξασφαλίσουν πληροφορίες κατά παραβίαση της νομοθεσίας στις ΗΠΑ για την κατασκοπεία.

Ο Ασάνζ, αυστραλός υπήκοος, 48 ετών, κατηγορείτο ήδη ότι συνωμότησε με την Τσέλσι Μάνινγκ, άλλοτε αναλύτρια της υπηρεσίας πληροφοριών του αμερικανικού στρατού, για να εξασφαλίσει ένα γιγαντιαίο πακέτο εμπιστευτικών και απορρήτων διπλωματικών και στρατιωτικών εγγράφων το 2010.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης του Ασάνζ, οι οποίοι δίνουν μάχη εναντίον της έκδοσής του στις ΗΠΑ από τη Βρετανία, χαρακτήρισαν πολιτικές τις νέες κατηγορίες.

Από την πλευρά του ο Τζόελ Σάιμον, επικεφαλής της Επιτροπής για την Προστασία των Δημοσιογράφων (Committee to Protect Journalists, CPJ), τόνισε πως η δίωξη του Ασάνζ «θέτει σε κίνδυνο την ελευθερία του Τύπου στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλο τον κόσμο».

Ο Μπεν Γουίζνερ της ισχυρής οργάνωσης υπεράσπισης των ατομικών και αστικών ελευθεριών ACLU έκανε λόγο για «κλιμάκωση των επιθέσεων εναντίον της δημοσιογραφίας» από την κυβέρνηση του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Δημιουργεί ένα επικίνδυνο προηγούμενο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να γίνει στόχος οποιοσδήποτε ειδησεογραφικός οργανισμός που φέρνει προ των ευθυνών της την κυβέρνηση αποκαλύπτοντας τα μυστικά της», εξήγησε ο Γουίζνερ. «Και είναι εξίσου επικίνδυνο για τους αμερικανούς δημοσιογράφους που αποκαλύπτουν μυστικά [των κυβερνήσεων] άλλων χωρών», πρόσθεσε, σύμφωνα με το ΑΜΠΕ.

Η Σαμπίν Ντόλαν, επικεφαλής του γραφείου της μη κυβερνητικής οργάνωσης Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF) στις ΗΠΑ, έκρινε ότι οι κατηγορίες ενδέχεται να αποδειχθούν «αληθινά καταστροφικές για το μέλλον του ρεπορτάζ για ζητήματα εθνικής ασφάλειας» στη χώρα αυτή.

Ο Νιλς Μέλτσερ, ο ειδικός επιτετραμμένος του ΟΗΕ κατά των βασανιστηρίων, κατηγόρησε την Ουάσινγκτον ότι δεν έχει καμία ηθική νομιμοποίηση καθώς «ποινικοποιεί την αποκάλυψη αποδεικτικών στοιχείων από οποιονδήποτε» για τα «εγκλήματα πολέμου» που έχει διαπράξει και «απειλεί οποιονδήποτε τα ερευνά».

Η δίωξη σε βάρος του Ασάνζ δεν αφορά «τη δικαιοσύνη», πρόσθεσε, αλλά «την εξασφάλιση ατιμωρησίας για τους αξιωματούχους των ΗΠΑ», συμπλήρωσε ο Μέλτσερ μέσω Twitter.

What's the moral legitimacy of a Govt that:

- refuses to prosecute its own #WarCrimes & #Torture?

- criminalises anyone disclosing evidence?

- threatens anyone investigating its crimes?

This is NOT about bringing #Assange to justice but about ensuring impunity for #US officials. https://t.co/fnV0dyS9M8

— Nils Melzer (@NilsMelzer) June 25, 2020