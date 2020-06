Ολλανδικό περιοδικό παρουσιάζει τους Ευρωπαίους του Νότου ως «τεμπέληδες»

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει εξώφυλλο του ολλανδικού περιοδικού Elsevier το οποίο, αναφερόμενο στο πακέτο βοήθειας προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης από την πανδημία, παρουσιάζει τους Ευρωπαίους του Νότου ως «τεμπέληδες».

Όπως αναφέρει το majorcadailybulletin.com, το περιοδικό δημοσιεύτηκε με πρωτοσέλιδο χωρισμένο σε δύο μισά: στο ένα απεικονίζει δύο άνδρες και μία γυναίκα με ρούχα εργασίας να κινούν τον οικονομικό μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφοσιωμένοι στο καθήκον, ενώ στο άλλο μισό έναν άνδρα με μουστάκι να πίνει κρασί δίπλα σε ένα τάβλι, έναν άλλον να παίζει κιθάρα και μία γυναίκα με μπικίνι να ασχολείται με το κινητό της.

Το εξώφυλλο έχει τίτλο «Ούτε δεκάρα στις χώρες του Νότου της Ευρώπης» και το άρθρο αναφέρεται στους λόγους που το γαλλο-γερμανικό σχέδιο για πακέτο βοήθειας 500 δισ. ευρώ «δεν είναι καλή ιδέα», τονίζοντας ότι η Ολλανδία θα πρέπει να ξοδέψει περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ.

