Η επανεμφάνιση του Κιμ Γιογνκ Ουν και τα σενάρια για σωσία του

Η συζήτηση γύρω από την κατάσταση της υγείας του Βορειοκορεάτη ηγέτη, ακόμα και τον φημολογούμενο θάνατό του, δεν λέει να κοπάσει.

Η επανεμφάνισή του, έπειτα από πολλές μέρες, σε δημόσια εκδήλωση, δεν φαίνεται να λειτουργεί πυροσβεστικά αλλά αντίθετα πυροδότησαν σενάρια για το ενδεχόμενο να μην ήταν πράγματι ο ίδιος ο Κιμ Γιονγκ Ουν αλλά ένας σωσίας του.

Όπως γράφει η New York Post, τα μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας έδωσαν το Σάββατο στη δημοσιότητα εικόνες και βίντεο του 36χρονου ηγέτη να κόβει την κορδέλα σε εκδήλωση, επιχειρώντας να διαψεύσει τις εικασίες πως είτε βρίσκεται κοντά στον θάνατο είτε έχει ήδη πεθάνει.

Οι εικόνες πάντως έγιναν δεκτές με καχυποψία, καθώς πιστεύεται πως χρησιμοποιήθηκε σωσίας του για την εμφάνιση αυτή, με τους «ειδικούς» και πολύ παρατηρητικούς του διαδικτύου να σημειώνουν διαφορές στα μαλλιά αλλά και στην... οδοντοστοιχία του.

«Είναι γνωστό και γεγονός πως ο Κιμ χρησιμοποιεί σωσίες» σημειώνει το International Business Times.

Is the Kim Jong-un appearing on May 1 the real one? 4 things to watch: 1. Teeth 2. Ears 3. Hair 4. Sister 金正恩露面被疑替身 網友提出4個理由. 1. 牙齒明顯不同 2 耳朵形狀不同 3 神情和頭髮 4 妹妹年輕了十歲 pic.twitter.com/ngKIyNtPpT

