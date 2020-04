Γιατρός της Νέας Υόρκης πάλευε με τον κορονοϊό κι έβαλε τέλος στη ζωή της

Γιατρός της Νέας Υόρκης, που έδινε τη μάχη κατά του κορονοϊού στην πρώτη γραμμή, σε νοσοκομείο του Μανχάταν, έβαλε τέλος στη ζωή της, προσθέτοντας άλλον έναν κρίκο στην αλυσίδα των τραγωδιών που καταγράφονται αυτό το διάστημα σε όλο τον κόσμο.

Η Δρ Lorna Breen, διευθύντρια ΜΕΘ στο νοσοκομείο New York-Presbyterian Allen Hospital στο Μανχάταν, υπέκυψε σε τραύματα που είχε η ίδια προκαλέσει στον εαυτό της, όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, σύμφωνα με το BBC.

Ο πατέρας της 49χρονης, Δρ Philip Breen είπε στους New York Times: «Προσπαθούσε να κάνει τη δουλειά της κι αυτό τη σκότωσε».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κόρη του δεν είχε ιστορικό ψυχικών ασθενειών. Άφησε την τελευταία της πνοή στο Σάρλοτσβιλ της Βιρτζίνια, όπου είχε πάει για να μείνει με την οικογένειά της.

Η Lorna Breen είχε κολλήσει και η ίδια κορονοϊό ενώ παρείχε τις υπηρεσίες της στο νοσοκομείο και είχε επιστρέψει στη δουλειά της έπειτα από ανάρρωση μιάμισης εβδομάδας.

Το νοσοκομείο την είχε στείλει και πάλι στο σπίτι της και τότε παρενέβη η οικογένειά της και την πήρε στο Σάρλοτσβιλ, όπως αφηγείται ο πατέρας της.

Όπως είπε, όταν μίλησαν για τελευταία φορά, η κόρη του έδειχνε απόμακρη και του είχε πει πώς οι ασθενείς με Covid-19 πέθαιναν πριν καν προλάβουν να τους βγάλουν από τα ασθενοφόρα. «Ήταν στην πρώτη γραμμή» τόνισε.

«Γιατροί, νοσηλευτές και επαγγελματίες της υγείας που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή δεν έχουν ανοσία στις ψυχικές ή σωματικές συνέπειες της πανδημίας» δήλωσε η επικεφαλής της Αστυνομίας.

Dr. Lorna Breen was my good friend for more than two decades. She was recovering from COVID. I found out about her death by suicide from the @nytimes. https://t.co/wO1JnhO0At

— Barbara Lock (@medpie1) April 27, 2020