Κορονοϊός: Γέννησε το παιδί της ενώ ήταν σε κώμα – Συγκινητικές εικόνες στην πρώτη τους συνάντηση

Μία 36χρονη μητέρα από τη Νέα Υόρκη, που έφερε στον κόσμο τον γιο της ενώ βρισκόταν σε κώμα, δίνοντας μάχη με τον κορονοϊό, είδε για πρώτη φορά το παιδί της χθες, έντεκα ημέρες μετά τη γέννησή του.

Η Yanira Soriano μπήκε στο νοσοκομείο με δύσπνοια και συσπάσεις ενώ διένυε την 34η εβδομάδα της κύησης. Βρέθηκε θετική στον κορονοϊό και είχε χαμηλά επίπεδα οξυγόνου.

Οι γιατροί αποφάσισαν να τη βάλουν σε τεχνητό κώμα ώστε να την συνδέσουν και με αναπνευστήρα.

Ο μικρός Walter γεννήθηκε με καισαρική κι ενώ η μητέρα του δεν είχε τις αισθήσεις της. Τελικά κατάφερε να αποσυνδεθεί από τον αναπνευστήρα δέκα ημέρες μετά τη γέννησή του.

Αυτό έγινε τη Δευτέρα και στη συνέχεια ήρθε η στιγμή να συναντήσει επιτέλους τον γιο της αλλά και να επιστρέψουν και οι δύο μαζί στο σπίτι.

Ο Walter βρέθηκε αρνητικός στην COVID-19, αλλά οι γιατροί θα συνεχίσουν να παρακολουθούν την κατάσταση της υγείας του.

«Δεν ξέραμε εάν θα επιζούσε. Οι περισσότεροι από τους ασθενείς που χρειάζονται μηχανική υποστήριξη της αναπνοής δεν επιζούν», εξήγησε ο γιατρός Μπέντζαμιν Σουάρτς, επικεφαλής του γυναικολογικού-μαιευτικού τμήματος του νοσοκομείου Σάουθσαϊντ.

Η κατάστασή της βελτιώθηκε τις τελευταίες ημέρες και, εν μέσω επιφωνημάτων χαράς και χειροκροτημάτων από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, βγήκε χθες από το νοσοκομείο πάνω σε αναπηρικό αμαξίδιο. Ο σύζυγός της, που την περίμενε φορώντας μάσκα στο πρόσωπο, όπως κι εκείνη, μετέφερε από τη δική του αγκαλιά στη δική της τον μικρό τους γιο.

Yanira Soriano:

- Hospitalized with #COVID19 in NY

- 34 weeks pregnant

- Doctors thought she’d die

- Delivered baby by C-Section

- Recovered and got wheeled out

- Greeted with applause

- Finally met her baby boy

Thanks for sharing @jaketapper 😭❤️pic.twitter.com/QWR9uLcJi1

— Ryan Cummings (@RyanCummingsTV) April 16, 2020