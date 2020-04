Κορονοϊός: Ο γιατρός από τις ΗΠΑ που έγινε γνωστός για τον... χορό του

Δεν είναι λίγοι οι εργαζόμενοι στην Υγεία που αυτό το διάστημα στο οποίο καταβάλουν τεράστιες προσπάθειες για την αναχαίτιση του κορονοϊού, προσπαθούν με τον δικό τους τρόπο να ανέβουν ψυχολογικά και ταυτοχρόνως να το περάσουν αυτό στους ασθενείς. Ακόμη και μια κίνηση μπορεί να χαρίσει ελπίδα και κουράγιο, κάτι σημαντικό σε τέτοιες στιγμές.

Ωστόσο, υπάρχει ένας γιατρός στο Oregon Health & Science University Hospital του Πόρτλαντ που το τελευταίο διάστημα κλέβει την παράσταση, καθώς ο χορός του εντός του νοσοκομείου έχει ξεφύγει τα... στενά όρια του κτιρίου και έχει αρχίσει να γίνεται δημοφιλής και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο λόγος για τον δρ. Τζέισον Κάμπελ, ο οποίος έχει γίνει ένα από τα πιο δημοφιλή πρόσωπα το τελευταίο διάστημα.

