Bill Withers: Έφυγε από τη ζωή ο τραγουδιστής του περίφημου «Ain’t No Sunshine»

Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα (03/04) ο διάσημος καλλιτέχνης, Μπιλ Γουίδερς (Bill Withers), ο οποίος έχει ερμηνεύσει ένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια, το Ain’t No Sunshine».

Επίσης, στο μουσικό του «οπλοστάσιο» ανήκουν και άλλα σπουδαία τραγούδια, όπως το επίσης πολύ γνωστό «Lean on Me», αλλά και τα «Use Me», «Just the Two of Us», «Lovely Day» και «Grandma's Hands». Ο εκλιπών κέρδισε στην καριέρα του τρία βραβεία Grammy, ενώ ήταν υποψήφιος για ακόμη τέσσερα. Η ζωή του έγινε ντοκιμαντέρ του 2009 με όνομα «Still Bill». Έγινε μέλος του Rock and Roll Hall of Fame τον 2015.

Ο διάσημος τραγουδιστής απεβίωσε σε ηλικία 81 ετών.

«Είμαστε συντετριμμένοι με την απώλεια του αγαπημένου συζύγου και πατέρα μας. Ένας μοναχικός άνθρωπος με μεγάλη καρδιά, που έχει συνδεθεί με τον κόσμο γενικότερα, με την ποίηση και τη μουσική του, μίλησε με ειλικρίνεια στους ανθρώπους και τους συνέδεσε μεταξύ τους. Έζησε μια ιδιωτική ζωή δίπλα στην οικογένεια και τους φίλους του, ενώ η μουσική του ανήκει θα ανήκει για πάντα στον κόσμο. Σε αυτήν τη δύσκολη περίοδο, προσευχόμαστε ότι η μουσική του προσφέρει αγαλλίαση και ψυχαγωγία στους φαν τους και στους αγαπημένους του ανθρώπους», αναφέρει η ανακοίνωση της οικογένειάς του.