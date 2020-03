Τούρκος υπουργός Εσωτερικών: «Βομβαρδίσαμε» την Ελλάδα με σφαίρες και βόμβες αερίου

Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών, Σουλεϊμάν Σοϊλού, με βασικό θέμα την πανδημία κορονοϊού στην Τουρκία, προχώρησε και σε αναφορά για την κατάσταση που επικρατεί το τελευταίο διάστημα στον Έβρο.

Σύμφωνα με τα όσα είπε, οι τουρκικές δυνάμεις έβαλλαν κατά των ελληνικών με σφαίρες και βόμβες αερίου επί ώρες.

Ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών, υποστήριξε πως η ελληνική πλευρά είναι αυτή που προκαλεί και η τούρκικη απλώς απαντούσε με «δεκαπλάσια ένταση».

Επίσης, τόνισε πως 150.000 πρόσφυγες και μετανάστες έχουν περάσει μέχρι στιγμής στην Ευρώπη ενώ στους 4.600 ανθρώπους που παραμένουν στα σύνορα τους παρέχεται σίτιση και περίθαλψη από τις τουρκικές αρχές.

«Από τα χερσαία σύνορα στον Έβρο από τις 28/2 και μετά, πέρασαν προς την Ευρώπη 148.360 άτομα. Και 2.300 πέρασαν από το Αιγαίο. Συνολικά πέρασαν 150.600 άτομα. Αυτή τη στιγμή περίπου 4.600 άτομα περιμένουν στη συνοριακή πύλη στις Καστανιές. Τους καλύπτουμε όλες τις ανάγκες, μεταξύ των οποίων τρία γεύματα τη μέρα, ανάγκες υγείας και απολύμανση. Τα ελληνικά στρατεύματα παρενοχλούν τα δικά μας. Εμείς ανταποδώσαμε δέκα φορές περισσότερα προς την Ελλάδα. Βομβαρδίσαμε την άλλη πλευρά με σφαίρες και βόμβες αερίων επί ώρες. Μπορούμε να το κάνουμε ξανά» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Σουλεϊμάν Σοϊλού.

Οι δηλώσεις αυτές του Τούρκου υπουργού Εσωτερικών, δημοσιοποιήθηκαν στα social media μέσα από τον λογαριασμό στο twitter του αυτοεξόριστου Τούρκου δημοσιογράφου στη Σουηδία Αμπντουλάχ Μποζκούρτ.

Turkey had bombarded #Greece troops with bullets and gas canisters on the border for hours, revealed today #Turkey's Interior Minister Suleyman Soylu, wowing to repeat it again.

He also claimed over 150,000 migrants and refugees crossed into Europe so far. pic.twitter.com/Z4YhsJ73QW

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) March 26, 2020