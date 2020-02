ΠΟΥ για κορονοϊό: Δεν ορίζεται ως πανδημία, αλλά υπάρχει ανησυχία

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, τόνισε πως ο κορονοϊός δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως πανδημία, αλλά υπάρχει μεγάλη ανησυχία.

Συγκεκριμένα, σε συνέντευξη Τύπου του ΠΟΥ στην οποία μίλησε ο πρόεδρος του Οργανισμού, Τέντρος Γεντρεγεσούς, έγινε η παραδοχή πως η ξαφνική άνοδος των κρουσμάτων του Covid-19 σε Ιράν, Ιταλία και Νότια Κορέα της τελευταίες 24 ώρες προκαλεί ανησυχία.

«Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προετοιμαστούμε για μια πιθανή πανδημία», τόνισε ο επικεφαλής του ΠΟΥ ξεκαθαρίζοντας πως ο κορονοϊός παραμένει στο στάδιο της επιδημίας.

"What we see are epidemics in different parts of the world, affecting countries in different ways & requiring a tailored response.

The sudden increase in new #COVID19 cases is certainly very concerning.

I have spoken consistently about the need for facts, not fear"-@DrTedros

