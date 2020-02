Η σούπερ γιαγιά που φτιάχνει ράμπες για αναπηρικά αμαξίδια από τουβλάκια... Lego

Αντιμέτωπη με σειρά μη προσβάσιμων καταστημάτων και καφέ, η Ρίτα Έμπελ, που χρησιμοποιεί και η ίδια αναπηρικό αμαξίδιο, σκέφθηκε μια εύκολη και πολύ διασκεδαστική λύση... ράμπες φτιαγμένες από τουβλάκια Lego.

«Για εμένα το όλο θέμα είναι να προσπαθήσω να ευαισθητοποιήσω λίγο τον κόσμο για ανεμπόδιστες μετακινήσεις», ανέφερε η Έμπελ από τη γερμανική πόλη Χανάου. Η ίδια χρησιμοποιεί αμαξίδιο ύστερα από αυτοκινητιστικό ατύχημα που είχε πριν από 25 χρόνια.

«Ο οποιοσδήποτε θα μπορούσε ξαφνικά να βρεθεί σε ένα αμαξίδιο, όπως εγώ», δήλωσε η 62χρονη γιαγιά.

LEGO LEGEND: This woman makes wheelchair ramps out of Lego, earning herself the nickname "Lego Grandma". https://t.co/t41FADboHw pic.twitter.com/cB6bb9CWlu

Με τη βοήθεια του συζύγου της, η Έμπελ συχνά περνά δύο με τρεις ώρες την ημέρα κατασκευάζοντας ράμπες ειδικής παραγγελίας, που περιλαμβάνουν πολλές εκατοντάδες μικρά πλαστικά τουβλάκια που έχουν συγκολληθεί με έως και οκτώ σωληνάρια κόλλας.

Τα ζωντανά χρώματα τις κάνουν να ξεχωρίζουν στα πεζοδρόμια στο κέντρο των πόλεων.

👩‍🦽🧱 Meet Rita Ebel, Germany's 'Lego Grandma' who is aiming to make her town more accessible with Lego wheelchair ramps | https://t.co/TF2cWA6zSG pic.twitter.com/QzXBvf0yur

