Μακελειό στην Ταϊλάνδη: Ο στρατιώτης κρατά ομήρους σε εμπορικό κέντρο

Ένα θρίλερ εξελίσσεται στην Ταϊλάνδη καθώς ο στρατιώτης που άνοιξε πυρ και σκότωσε τουλάχιστον 17 ανθρώπους, φέρεται να κρατά ομήρους σε εμπορικό κέντρο.

Ο στρατιώτης φέρεται να κρατάει ομήρους 16 ανθρώπους σε ένα εμπορικό κέντρο, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Thai News Agency και όπως αναμεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Sputnik News. Η περιοχή γύρω από το εμπορικό κέντρο έχει τεθεί σε αστυνομικό κλοιό.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας της Ταϊλάνδης δήλωσε στο BBC ότι δράστης της επίθεσης είναι ο Jakraphanth Thomma, ο οποίος πριν ανοίξει πυρ επιτέθηκε σε ανώτερο αξιωματικό και έκλεψε όπλα και σφαίρες από στρατόπεδο.

Η αστυνομία της Ταϊλάνδης πριν από λίγο δημοσίευσε φωτογραφία του στην σελίδα της στο Facebook με τον χαρακτηρισμό Καταζητείται.

Βίντεο που δημοσιεύτηκε στα socila media δείχνει ανθρώπους να τρέχουν από το σημείο των πυροβολισμών, ενώ δυνάμεις ασφαλείας στέκονται έξω από το εμπορικό κέντρο.

News Alert : Soldier goes on shooting rampage at Terminal 21 Korat shopping mall in Nakhon Ratchasima , Thailand . At least 12 people have been shot dead. pic.twitter.com/kVe7Vz8IZt — Shark NewsWires (@SharkNewsWires) February 8, 2020

Update : Shoppers evacuate Terminal 21 shopping mall in Nakhon Ratchasima . The shooter has taken hostages in the mall. #Thailand #โคราชpic.twitter.com/9mb57vO0S0 — Shark NewsWires (@SharkNewsWires) February 8, 2020

Update : Death toll in #Thailand shooting massacre has risen to 17 . Shooter is still holding hostages at the shopping mall. — Shark NewsWires (@SharkNewsWires) February 8, 2020

Ο στρατιώτης προέβαλε μέσω livestreaming στο Facebook το μακελειό. Λίγο μετά το αιματηρό συμβάν στην Ταϊλάνδη, το Facebook ανακοίνωσε ότι απέσυρε το προφίλ του ένοπλου στρατιώτη και ότι θα κατεβάσει «οποιοδήποτε ανάρτηση με περιεχόμενο βίας, που σχετίζεται με την επίθεση αυτή».