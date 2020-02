Μπέρδεμα και ανατροπή με τον Κινέζο γιατρό που είχε προειδοποιήσει για τον κοροναϊό – Είναι ζωντανός

Μπέρδεμα και ανατροπή με τον Κινέζο γιατρό που είχε προειδοποιήσει για τον κοροναϊό, καθώς όλα τα μεγάλα διεθνή Μέσα είχαν δημοσιεύσει πως έφυγε από τη ζωή.

Το απόγευμα της Πέμπτης (6/2) τα μεγαλύτερα διεθνή Μέσα, όπως το ΒΒC, το CNN και η Washington Post επικαλούμενα τα πληροφορίες από κυβερνητικά ΜΜΕ της Κίνας ανέφεραν πως ο οφθαλμίατρος, Λι Γουένλιανγκ, που είχε προειδοποιήσει για τον κοροναϊό, έχασε τη ζωή του έχοντας προσβληθεί από τον φονικό ιό.

Ωστόσο, υπήρξε ανατροπή στην υπόθεση. Σύμφωνα με το νοσοκομείο της Γιουχάν ο Λι δεν έχει πεθάνει, αλλά βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Πολλά κρατικά ΜΜΕ, όπως οι Global Times και η People's Daily, η επίσημη εφημερίδα του Κομμουνιστικού Κόμματος, διέγραψαν την είδηση με τον θάνατο του 34χρονου γιατρού, χωρίς καμία εξήγηση.

Μάλιστα και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είχε κάνει tweet εκφράζοντας τη θλίψη του για τον θάνατο του Κινέζου γιατρού, ωστόσο αργότερα με νέα ανάρτηση παραδέχθηκε πως το λάθος.

At today's #2019nCoV media briefing @DrMikeRyan was asked about reports that Dr Li Wenliang had passed away, and he expressed condolences.

WHO has no information on the status of Dr Li. pic.twitter.com/59UzWpcfa7

— World Health Organization (WHO) (@WHO) February 6, 2020