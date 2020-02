Αεροπλάνο κόπηκε στα δυο στην Κωνσταντινούπολη: Οι πρώτες σοκαριστικές εικόνες

Σοκαριστικές είναι οι εικόνες από το αεροδρόμιο Sabiha Gokcen στην Κωνσταντινούπολη όπου αεροπλάνο κόπηκε στα δύο.

Στις εικόνες που μεταδίδουν τουρκικά τηλεοπτικά δίκτυα από το σημείο, διακρίνεται η άτρακτος του αεροσκάφους, της εταιρείας Pegasus, να έχει κοπεί στα δύο, ενώ έπιασε φωτιά.

Το αεροπλάνο μοιάζει να έχει καταστραφεί πλήρως ενώ εντύπωση προκαλεί ότι δεν υπάρχουν νεκροί από τη συντριβή, σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών της Τουρκίας, που μίλησε στο CNN Turk.

Ένα βίντεο που έχει ανέβει στα social media δείχνει επιβάτες με αίματα να απομακρύνονται από το σημείο.

Just another angle of the incident in Istanbul after a plane breaks ..#Turkey's Pegasus civilian airline just departed from #Istanbul & split into 2 sections. The plane also caught fire.pic.twitter.com/2Ut40tfjnL

— ISCResearch (@ISCResearch) February 5, 2020