Θρίλερ σε αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης: Αεροπλάνο κόπηκε στα δυο

Ένα σοκαριστικό ατύχημα συνέβη στον δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, το Sabiha.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τα τουρκικά Μέσα, ένα αεροπλάνο κόπηκε στα δυο όταν βγήκε από το διάδρομο.

Στις εικόνες που μεταδίδουν τουρκικά τηλεοπτικά δίκτυα από το σημείο, διακρίνεται η άτρακτος του αεροσκάφους, της εταιρείας Pegasus, να έχει κοπεί στα δύο, ενώ έπιασε φωτιά. Επιβάτες απομακρύνονται από αυτό.

A plane reportedly skids off the runway in #Istanbul ’s Sabiha airport and the video shows the broken fuselage:

Όπως μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο NTV το αεροπλάνο είχε απογειωθεί από αεροδρόμιο της Σμύρνης.

A Turkish @flymepegasus plane burst into flames in Turkey’s Istanbul. Reports say it’s close to the Sabiha Gökçen airport and that the plane skid off a runway. No official information on casualties or injuries. #Pegasus pic.twitter.com/8bzOKQh220

