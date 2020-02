Η αμήχανη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ αγνοεί τη Νάνσι Πελόζι καθώς του δίνει το χέρι

Δεν έχουν και τις καλύτερες των σχέσεων ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η Δημοκρατική πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι κι αυτό φαίνεται.

Στην έναρξη της ομιλίας του Τραμπ για την Κατάσταση της Ένωσης, η Πελόζι παρέλαβε από τον Αμερικανό πρόεδρο τον φάκελο με την ομιλία του και έτεινε το χέρι της για να κάνουν χειραψία όμως εκείνος την αγνόησε και της γύρισε την πλάτη, για να ξεκινήσει την ομιλία του.

Η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων δεν έδωσε εκείνη τη στιγμή και πολλή σημασία- δεν φημίζεται για τους ευγενικούς του τρόπους ο Ντόναλντ Τραμπ ούτως ή άλλως- αλλά η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που σερβίρεται κρύο κι έτσι την ώρα που εκείνος ολοκλήρωνε πανηγυρικά τον λόγο του εκείνη έσκιζε απαξιωτικά τα χαρτιά του κειμένου.

Εξερχόμενη στη συνέχεια για ποιον λόγο προχώρησε σε αυτή τη χειρονομία, η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων έδωσε τη σιβυλλική απάντηση: «Διότι αυτό ήταν το πιο ευγενικό πράγμα που μπορούσα να κάνω, σε σύγκριση με τις εναλλακτικές».

Watch President Donald Trump snub top Democrat Nancy Pelosi's outstretched hand, while Pelosi rips apart a copy of his remarks at the #SOTU. More from #SOTU2020: https://t.co/BtbhUuvE1S pic.twitter.com/6HVR2SpinD

— Reuters (@Reuters) February 5, 2020