Ο άνθρωπος που έχασε 25 εκατομμύρια και δηλώνει «περήφανος»

«Έχασα 25 εκατ. δολάρια και δεν θα μπορούσα να ήμουν πιο περήφανος», λέει ο Marco Greenberg, πρόεδρος σήμερα μιας εταιρίας επικοινωνίας (Thunder11) και συγγραφέας του «Primitive: Tapping the Primal Drive Powering the World's Most Successful People».

Ο Greenberg λειτουργούσε ως σύμβουλος επικοινωνίας σε μια ηλεκτρονική εταιρία και συμφώνησε να παγώσει τις μετοχές του όταν του το ζήτησε ο ιδιοκτήτης της φίρμας και προσωπικός του φίλος.

Αυτό το τηλεφώνημα του κόστισε 25 εκατ. δολάρια, καθώς η τιμή της μετοχής σημείωνε ελεύθερη πτώση.

Εκείνος όμως παρέμεινε πιστός στην υπόσχεσή τους και μέχρι σήμερα δεν το έχει μετανιώσει, καθώς παραμένει προσανατολισμένος όχι στο χρήμα, αλλά στις πραγματικές αξίες αυτού του κόσμου. Όπως η βοήθεια σε έναν φίλο σου, όπως λέει χαρακτηριστικά.

«Αρχίστε να βάζετε τις αξίες πάνω από το κέρδος», συμβουλεύει όλους και η περιπέτειά του λειτουργεί εδώ ως οδηγός. Είκοσι χρόνια πριν, εργαζόταν στην εταιρία του φίλου του, ένα «καυτό» startup που είχε ολοκληρώσει μόλις έναν υπερεπιτυχημένο κύκλο χρηματοδότησης.

Κάποια στιγμή τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά και ο φίλος του του ζήτησε τηλεφωνικώς να μην πουλήσει τις μετοχές του, παρά το γεγονός ότι η τιμή τους καταποντιζόταν διαρκώς στο χρηματιστήριο, για να στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα στη Wall Street.

«Καμαρώνω που του έμεινα πιστός», λέει, παρά το γεγονός ότι «αντίθετα με τους άλλους μετόχους, εγώ έτρεχα μια μικρή εταιρία και είχα υποθήκη κι ένα παιδί καθ’ οδόν».

Ο λογιστής του τον θεοπαρακαλούσε να πουλήσει, μια κίνηση που θα του απέφερε αρκετά εκατομμύρια, εκείνος έβαλε όμως πάνω από όλα τη φιλία.

«Στις 3 Ιανουαρίου 2000, η τιμή της μετοχής της Akamai Technologies άγγιξε ιστορικό υψηλό της τάξης των 345,50 δολαρίων. Κι εγώ είχα 180.000 μετοχές στα χέρια μου. Τον Απρίλιο του 2000, λίγες βδομάδες μετά τη μοιραία υπόσχεσή μου, το ίντερνετ κατέρρευσε κι εγώ κοιτούσα το Yahoo Finance αρκετές φορές τη μέρα, βλέποντας τη μετοχή να πέφτει συνεχώς. Μέχρι τον Οκτώβριο, ήταν κάτω από τα 45 δολάρια. Πούλησα τελικά σε ένα κλάσμα της υψηλότερης τιμής. Έχασα 25 εκατ. δολάρια από εκείνο το τηλεφώνημα».

Ο Greenberg λέει πως ακόμα και σήμερα πολλοί δεν πιστεύουν την ιστορία του. Ή τους λόγους που αρνιόταν να ξεφορτωθεί τις μετοχές του από ένα καράβι που βούλιαζε…