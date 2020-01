Έκρηξη και τεράστια φωτιά σε εργοστάσιο χημικών στην Ισπανία

Συναγερμός έχει σημάνει στην Ισπανία μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν από τις 19.00, τοπική ώρα, σε συγκρότημα πετροχημικών εργοστασίων στην Ταραγόνα.

Μετά την έκρηξη, εκδηλώθηκε φωτιά που ήταν ορατή από απόσταση πολλών χιλιομέτρων, όπως αναφέρει στον ιστότοπό της η εφημερίδα La Vanguardia.

Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Καταλονίας κάλεσε τους κατοίκους που διαμένουν κοντά στην περιοχή να παραμείνουν μέσα στα σπίτια τους μέχρι να γίνει γνωστή η έκταση του χημικού ατυχήματος.

#Breaking: Just in - Major explosion being reported at a facility in #Tarragona in #Catalonia in #Spain. pic.twitter.com/o7uJsyyxrE

— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) January 14, 2020