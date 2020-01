O αμερικανικός στρατιωτικός συνασπισμός εγκαταλείπει το Ιράκ

Ο στρατιωτικός συνασπισμός υπό τις ΗΠΑ αποχωρεί από το Ιράκ «λόγω σεβασμού στην κυριαρχίας της χώρας» .

Επικαλούμενος την απόφαση που έλαβε χθες το κοινοβούλιο του Ιράκ για τον τερματισμό της παρουσίας όλων των ξένων στρατιωτικών δυνάμεων στη χώρα, ο επικεφαλής των αμερικανικών δυνάμεων στο Ιράκ ενημέρωσε την κυβέρνηση της Βαγδάτης ότι ο συνασπισμός υπό την ηγεσία των ΗΠΑ θα εγκαταλείψει πράγματι τη χώρα, σε αντίθεση με τις δημόσιες δηλώσεις του προέδρου Τραμπ.

«Σεβόμαστε την κυρίαρχη απόφαση σας να διατάξετε την αναχώρησή μας», αναφέρει σχετική επιστολή.

U.S.-led coalition tells Iraqi military it will withdraw from Iraq out of respect for the nation's sovereignty pic.twitter.com/SaQJgbaGgD

— Reuters (@Reuters) January 6, 2020