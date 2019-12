Πυροβολισμοί στη Μόσχα: Τουλάχιστον ένας νεκρός και πέντε τραυματίες

Ένοπλος άνοιξε πυρ στην έδρα της ομοσπονδιακής υπηρεσίας ασφαλείας της Ρωσίας FSB στο κέντρο της Μόσχας, σε ένα σπάνιο περιστατικό με πυροβολισμούς, το οποίο, σύμφωνα με την FSB, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον έναν εργαζόμενό της.

Η επίθεση σημειώθηκε λίγο αφότου ο πρόεδρος της χώρας Βλαντίμιρ Πούτιν ολοκλήρωσε την ετήσια συνέντευξη τύπου του και ενώ εκφωνούσε μια ομιλία σε εκδήλωση στο Κρεμλίνο προς τιμή του έργου των υπηρεσιών ασφαλείας.

Η FSB υποπτεύεται ότι η επίθεση ενδέχεται να είχε σχεδιαστεί για να συμπέσει με την ομιλία του Πούτιν, όπως είπε μια πηγή προσκείμενη στο Reuters.

H ρωσική υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας γνωστοποίησε ότι «εξουδετέρωσε» τον ένοπλο, που έδρασε μόνος και εργάζεται για να εξακριβώσει την ταυτότητά του, μεταδίδουν ρωσικά ΜΜΕ. Προς το παρόν δεν έχουν αποσαφηνιστεί τα κίνητρά του.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης διακρίνονται πυρά από αυτόματο όπλο να πλήττουν τους τοίχους του κεντρικού κτιρίου της FSB στην πλατεία Λουμπιάνκα στην καρδιά της Μόσχας. Ακούγονται σειρήνες, πυροβολισμοί και φωνές από τον κόσμο που βρίσκεται στην περιοχή, μια πολυσύχναστη εμπορική συνοικία με τουρίστες, σε κοντινή απόσταση από το Κρεμλίνο.

Η FSB, της οποίας ο Βλαντίμιρ Πούτιν ηγείτο το διάστημα 1998-1999, ανέφερε ότι υπάρχουν τραυματίες από την επίθεση. Το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, επικαλούμενο το υπουργείο Υγείας της χώρας, μετέδωσε ότι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν, ορισμένοι εξ αυτών σοβαρά. Μεταξύ τους, δύο μέλη της FSB.

Οι αρχές ξεκίνησαν έρευνα για απόπειρα δολοφονίας στελεχών των δυνάμεων επιβολής του νόμου.

Ο Ρώσος πρόεδρος ενημερώνεται για το περιστατικό, σύμφωνα με το Κρεμλίνο.

Δημοσιογράφοι του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς άκουσαν πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια του απογεύματος, τους οποίους ακολούθησε κάτι σαν μια έκρηξη, την ώρα που υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ότι πυροτεχνουργοί εξουδετέρωσαν εκρηκτικούς μηχανισμούς που άφησε πίσω του ο ένοπλος.

«Οι πυροβολισμοί ξεκίνησαν γύρω στις 17.40 τοπική ώρα» είπε ένας αυτόπτης μάρτυρας στο Ρόιτερς. «Είδα έναν τροχονόμο να τρέχει στον δρόμο και να κρύβεται πίσω από τα αυτοκίνητα».

#MoscowShooting #UPDATE

- 1 officer confirmed dead

- Attack committed by lone gunman

- Gunman ‘neutralized’, identity still unknown

- Incident treated as 'act of terrorism' - FSB

MORE: https://t.co/9x1ImhusCrpic.twitter.com/RaxQN052TC

— RT (@RT_com) 19 Δεκεμβρίου 2019