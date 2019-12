Έκρηξη ηφαιστείου στη Νέα Ζηλανδία: «Κανένα ίχνος ζωής», δεν περιμένουν να βρουν άλλους επιζώντες

Δεν περιμένει πλέον να βρει η Αστυνομία άλλους επιζώντες από την έκρηξη του ηφαιστείου Ουακατάνε στη Νέα Ζηλανδία, όπου έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με τα επιβεβαιωμένα στοιχεία, τουλάχιστον πέντε άνθρωποι.

Οι τραυματίες υπολογίζονται σε είκοσι, όπως μεταδίδει το Reuters, με την κατάσταση ορισμένων εξ αυτών να χαρακτηρίζεται σοβαρή.

«Δεν εντοπίσαμε κανένα ίχνος ζωής» ανέφερε η αστυνομία έπειτα από τις αναγνωριστικές πτήσεις που ελικοπτέρων και άλλων αεροσκαφών πάνω από το νησί μετά την έκρηξη του ηφαιστείου το μεσημέρι της Δευτέρας (τοπική ώρα).

«Η αστυνομία θεωρεί ότι όποιος θα μπορούσε να έχει απομακρυνθεί ζωντανός από το νησί, διασώθηκε την ώρα της εκκένωσης» σημειώνει η ανακοίνωση.

Όπως υπενθυμίζει το ΑΜΠΕ, νωρίτερα η Αστυνομία είχε ανακοινώσει πως στο νησί βρίσκονταν λιγότεροι από 50 άνθρωποι. Οι διασώστες δεν μπορούν να προσεγγίσουν εξαιτίας του φόβου για νέα έκρηξη, ενώ αυτή τη στιγμή είναι νύχτα στη Νέα Ζηλανδία.

Tourists on sightseeing boat film clouds of ash and smoke soaring into the sky as their vessel moves away from erupting volcano on New Zealand's White Island.

At least five people were killed and many more remain missing after the eruption, officials say. https://t.co/JqD49YSVEp pic.twitter.com/jO4zbJq9bV

— ABC News (@ABC) December 9, 2019