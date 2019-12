Τζόνσον – Τραμπ συζήτησαν για το ΝΑΤΟ και το εμπόριο

Ο Μπόρις Τζόνσον δείχνει να αποφεύγει διακριτικά ή όχι και τόσο τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς η προεκλογική του εκστρατεία κορυφώνεται και ένα «κλικ» με τον αντιδημοφιλή στη Βρετανία Αμερικανό πρόεδρο μπορεί να του στοιχίσει σε ποσοστά στις δημοσκοπήσεις.

Ο Τραμπ ωστόσο έχει το Twitter για να γνωστοποιήσει πόσο ευχαριστήθηκε τη συνάντηση που είχε με τον Βρετανό πρωθυπουργό χθες βράδυ στη Ντάουνιγκ Στριτ.

Στη συζήτηση, σύμφωνα με τον ίδιο, συζήτησαν για το ΝΑΤΟ αλλά και το εμπόριο.

«Απόλαυσα τη συνάντησή μου με τον Πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον στο Ηνωμένο Βασίλειο στον αριθμό 10 της Ντάουνινγκ Στριτ χθες βράδυ. Μιλήσαμε για πολλά θέματα, περιλαμβανομένου του ΝΑΤΟ και του Εμπορίου» έγραψε.

Enjoyed my meeting with Prime Minister @BorisJohnson of the United Kingdom at @10DowningStreet last night. Talked about numerous subjects including @NATO and Trade.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 4, 2019