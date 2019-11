Σχέδιο νόμου υπέρ των διαδηλωτών στο Χονγκ Κονγκ ενέκρινε και η αμερικανική Γερουσία

Σχέδιο νόμου υπέρ των διαδηλωτών στο Χονγκ Κονγκ ενέκρινε ομόφωνα η Γερουσία των ΗΠΑ, προκαλώντας την οργή της κυβέρνησης της Κίνας σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι των συνομιλιών για το εμπόριο ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και το Πεκίνο.

Η αμερικανική άνω Βουλή ενέκρινε επίσης σχέδιο νόμου που προβλέπει την απαγόρευση των εξαγωγών μέσων καταστολής ταραχών, όπως δακρυγόνα αέρια, σφαίρες με επικάλυψη από καουτσούκ, εκτοξευτήρων νερού υπό πίεση και χειροπεδών προς χρήση από την αστυνομία του Χονγκ Κονγκ.

Συνεισηγητές του κειμένου, που βαπτίστηκε Νόμος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Δημοκρατία στο Χονγκ Κονγκ, ήταν περίπου 50 βουλευτές, μοιρασμένοι τόσο στους Ρεπουμπλικάνους όσο και στους Δημοκρατικούς, όπως μεταδίδει το ΑΜΠΕ.

Το νομοσχέδιο είχε ήδη εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, που ελέγχεται από τους Δημοκρατικούς, τον περασμένο μήνα, προκαλώντας αγανάκτηση στην κινεζική κυβέρνηση. Δεν είναι ακόμη σαφές το εάν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να επικυρώσει τον νόμο υπογράφοντάς τον ή όχι.

«Ως εισηγητής του νόμου για την Πολιτική των ΗΠΑ έναντι του Χονγκ Κονγκ του 1992 και υπέρμαχος του Χονγκ Κονγκ επί δεκαετίες, είμαι υπερήφανος που στέκω στο πλάι των διαδηλωτών και απαιτώ η Κίνα να λογοδοτήσει» ανέφερε μέσω Twitter ο Μιτς Μακόνελ, πρόεδρος της Γερουσίας και επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Ρεπουμπλικάνων σε αυτό το σώμα του Κογκρέσου, μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου.

????The Senate unanimously passes the Hong Kong Human Rights and Democracy Act. As the author of the United States-Hong Kong Policy Act of 1992 who has advocated for Hong Kong for decades, I am proud to stand with the protestors and hold China accountable. https://t.co/gugd9usrZi

— Leader McConnell (@senatemajldr) November 19, 2019