Έφηβος παραλίγο να πεθάνει και βρέθηκε σε μηχανική υποστήριξη λόγω του ηλεκτρονικού τσιγάρου

Ένας έφηβος στη Βρετανία λίγο έλειψε να πεθάνει εξαιτίας του προβλήματος που του προκάλεσε στους πνεύμονες το άτμισμα, υποστηρίζουν γιατροί στο Νότιγχαμ..

O Γιούαν Φίσερ συνδέθηκε σε τεχνητό πνεύμονα για να συντηρηθεί στη ζωή καθώς οι δικοί του πνεύμονες κατέρρευσαν και δεν μπορούσε να αναπνεύσει.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο ίδιος είπε στο BBC News, τα ηλεκτρονικά τσιγάρα «κατέστρεψαν τη ζωή μου» και έκανε έκκληση στους νέους να μην ατμίζουν. Σύμφωνα με τον γιατρό του, το άτμισμα «δεν είναι ασφαλές» παρότι οι οργανισμοί υγείας στο Ηνωμένο Βασίλειο υποστηρίζουν ότι είναι κατά 95% ασφαλέστερο από τον καπνό.

Ο νεαρός ξεκίνησε να ατμίζει στις αρχές του 2017 σε ηλικία 16 ετών επειδή ήθελε να κόψει το κάπνισμα για να βελτιώσει τις επιδόσεις του στην πυγμαχία. Παρότι ήταν ανήλικος, όπως λέει, ήταν «εύκολο» να αγοράσει τόσο τσιγάρα όσο και ηλεκτρονικά τσιγάρα. Τον Μάιο του ίδιου χρόνου ο Γιούαν δυσκολευόταν όλο και περισσότερο να αναπνεύσει.

Η μητέρα του τον μετέφερε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου την παραμονή των τελικών εξετάσεών του στο σχολείο γιατί έβηχε και πνιγόταν στον ύπνο του.

Οι πνεύμονές του είχαν αρχίσει να καταρρέουν και σύντομα βρέθηκε σε μηχανική υποστήριξη στην εντατική μονάδα του Queen's Medical Centre στο Νότινγχαμ. Η κατάστασή του όμως επιδεινωνόταν, ακόμη και η μηχανική υποστήριξη δεν μπορούσε να διοχετεύσει αρκετό οξυγόνο στον οργανισμό του και η ζωή του κρεμόταν από μια κλωστή.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Λέστερ, όπου συνδέθηκε σε μηχάνημα τεχνητού πνεύμονα.

