Μία 21χρονη ανακάλυψε υλικό παιδικής πορνογραφίας στο κινητό του συντρόφου της και αυτοκτόνησε

Μία 21χρονη πωλήτρια αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή της με απαγχονισμό, όταν ανακάλυψε πως ο σύντροφός της είχε στο κινητό του υλικό παιδικής πορνογραφίας.

Ο 27χρονος σύντροφος της Λίντια Ρόμπερτς, Άνταμ Γουέλς, όταν γύρισε στο σπίτι τσακώθηκε με την κοπέλα, αλλά ο άγριος καβγάς τους δεν τον εμπόδισε στη συνέχεια να βγει με τους φίλους.

Όταν, λοιπόν, ο Γουέλς επέστρεψε στο σπίτι, περίπου στις 03:30 τα ξημερώματα, είδε τη σύντροφό του κρεμασμένη και κάλεσε αμέσως την αστυνομία.

Η κοπέλα είχε ιστορικό, καθώς στο παρελθόν είχε επιχειρήσει να δώσει τέλος στη ζωή της, ενώ έπαιρνε και φάρμακα για την κατάθλιψη.

Το περιστατικό συνέβη πριν από δύο χρόνια στο Μάντσεστερ, με τον ιατροδικαστή να αναφέρει στην έκθεσή του: «Ο Άνταμ και η Λίντια είχαν επικοινωνία με γραπτά μηνύματα. Το περιεχόμενο των μηνυμάτων αφορούσε το υλικό που βρήκε εκείνη στο κινητό του Άνταμ Γουέλς. Εκείνος επέστρεψε σπίτι γύρω στο μεσημβρινό διάλειμμα και λίγο μετά που εκείνος έφυγε αυτή συνέχισε να του στέλνει μηνύματα. Αυτό συνεχίστηκε έως τις 19.00 περίπου και μετά δεν υπήρξε περαιτέρω επικοινωνία ανάμεσά τους».

Μάλιστα ο ιατροδικαστής είπε μεταξύ άλλων στο δικαστήριο: «Έλαβα υπόψιν μου όλα τα δεδομένα και συμπέρανα ότι η Λίντια Ρόμπερτς αυτοκτόνησε και είχε πρόθεση να το κάνει. Υπάρχουν αποδείξεις σχετικά με την ψυχική της υγεία και τη φύση της επικοινωνίας που είχε με τον σύντροφό της εκείνη την ημέρα. Είχε ιστορικό σε απόπειρα αυτοκτονίας και επιπλέον έπασχε από κατάθλιψη και γι' αυτό έπαιρνε αντικαταθλιπτικά»

Ο Γουέλς, τελικά, καταδικάστηκε για την κατοχή παιδικού πορνογραφικού υλικού και συγκεκριμένα για 31 φωτογραφίες.

Lydia Roberts, 21, died by suicide after making the discovery, her inquest heard (Picture: Cavendish)

A young woman took her own life after finding child abuse pictures on her boyfriend’s mobile phone while he was at work.

Lydia Roberts, 21, was said t… https://t.co/wRXQSHHthn pic.twitter.com/cSzQCR6UJy

— Newsypeople (@newsypeople) October 22, 2019