The Sunday Times: Ανυπόγραφο το αίτημα του Μπόρις Τζόνσον για νέα αναβολή του Brexit

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον έστειλε ανυπόγραφη την επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για νέα αναβολή του Brexit, ανέφεραν μια κυβερνητική πηγή της Ντάουνιγκ Στριτ και οι Sunday Times.

Σύμφωνα με την κυβερνητική πηγή και τους Times, ο Τζόνσον έστειλε επίσης μια άλλη επιστολή με την οποία δηλώνει ότι δεν επιθυμεί την νέα παράταση της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση.

Συγκεκριμένα, ο Βρετανός πρωθυπουργός έστειλε τρία έγγραφα: Ένα αντίγραφο του νόμου Μπεν, ο οποίος τον υποχρεώνει να ζητήσει νέα αναβολή του Brexit εάν δεν έχει εξασφαλιστεί συμφωνία, ένα σημείωμα που αναφέρει ότι ο Τζόνσον εξαναγκάστηκε να στείλει την επιστολή και ένα ακόμη στο οποίο τονίζει ότι δεν θέλει καμία παράταση, τόνισε μια κυβερνητική πηγή και οι Sunday Times.

