New York Times: Ρωσική μυστική υπηρεσία πίσω από τις ενέργειες αποσταθεροποίησης της Ευρώπης

To επίλεκτο «τμήμα 29155» των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών, βρίσκεται πίσω από την «εκστρατεία αποσταθεροποίησης» της Ευρώπης, γράφει σε άρθρο της η εφημερίδα The New York Times, επικαλούμενη εκπροσώπους τεσσάρων δυτικών μυστικών υπηρεσιών. Το δημοσίευμα προκάλεσε την αντίδραση του Κρεμλίνου, που παρομοίασε το δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας με «φτηνιάρικο μυθιστόρημα».

Σύμφωνα με τους New York Times, στις αποσταθεροποιητικές ενέργειες του επίλεκτου αυτού τμήματος που δρούσε τουλάχιστον επί 10 χρόνια στην Ευρώπη περιλαμβάνονται οι εκστρατείες αποσταθεροποίησης στην Μολδαβία, η δηλητηρίαση του Βούλγαρου εμπόρου όπλων Εμελιάν Γκέμπρεφ, η απόπειρα πραξικοπήματος στο Μαυροβούνιο και η δηλητηρίαση του Ρώσου πρώην κατασκόπου Σεργκέι Σκριπάλ και της κόρης του Γιούλια στο Λονδίνο.

Το τμήμα αυτό, σύμφωνα με την εφημερίδα, όπως αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, στεγάζεται στον χώρο του επιτελείο του υπ’ αριθμό 161 εκπαιδευτικού κέντρου ειδικού προορισμού που βρίσκεται ανατολικά της Μόσχας. Είναι δε τόσο μυστικό που προφανώς την ύπαρξή του δεν την γνωρίζουν άλλες υπηρεσίες των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών.

Ο εκπρόσωπος τύπου του Ρώσου προέδρου χαρακτήρισε το δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας, «φτηνιάρικο μυθιστόρημα». «Παρόμοια δημοσιεύματα θα έλεγα ότι προέρχονται από την σειρά των φτηνιάρικων μυθιστορημάτων, pulp fiction όπως λένε στα αγγλικά» δήλωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ, προσθέτοντας ότι η Μόσχα ενδιαφέρεται για την οικοδόμηση καλών σχέσεων με την Ευρώπη γενικά και με τις ευρωπαϊκές χώρες σε διμερή βάση.

Ο Ρώσος δημοσιογράφος Σεργκέι Κάνεφ άσκησε κριτική στο άρθρο της αμερικανικής εφημερίδας, γράφοντας στην σελίδα του στο Facebook ότι το τμήμα 29155 είναι γνωστό στρατιωτικό τμήμα των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών το οποίο έχει την έδρα του στην Μόσχα και παλαιότερα λέγονταν 161ο κέντρο εκπαίδευσης εμπειρογνωμόνων της στρατιωτικής κατασκοπείας . Επιβεβαιώνει επίσης το όνομα ενός διοικητή που αναφέρουν οι The New York Times, λέγοντας ότι υπάρχει μάλιστα και ο αριθμός του κινητού του, στον οποίο θα μπορούσαν να του τηλεφωνήσουν.

Στο δημοσίευμα αυτό αναφέρεται και η ρωσική εφημερίδα Vedomosti, επικαλούμενη πηγή που πρόσκειται στις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες, η οποία γράφει ότι το επίλεκτο αυτό τμήμα 29155 όπως το παρουσιάζει η αμερικανική εφημερίδα, δεν είναι παρά ένα τμήμα όπου γίνονται συνηθισμένα σεμινάρια κατασκοπείας.