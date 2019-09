Σαουδική Αραβία: Πέντε τραυματίες από φωτιά σε σιδηροδρομικό σταθμό στη Τζέντα

Τεράστιας έκτασης πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες Κυριακή σε σιδηροδρομικό σταθμό στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον πέντε άνθρωποι και να διακοπεί η κυκλοφορία σε μια γραμμή υψηλής ταχύτητας, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Δεν διευκρινίστηκαν τα αίτια της φωτιάς, ούτε εάν τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο.

Οι δυνάμεις ασφαλείας του βασιλείου έκλεισαν αυτοκινητόδρομο που συνδέει την Τζέντα (δυτικά) με την ιερή πόλη της Μέκκας και αναπτύχθηκαν σε δρόμους γύρω από τον σταθμό Σουλεϊμανίγια, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου.

A huge fire escalated on the roof of Al-Haramain high speed train station at #Jeddah, #SaudiArabia

•

Fire fighters are working full power to deal with the situation.

•

No injuries reported. https://t.co/jbbwvQLomk

— مهند أبوعبيد Mohannad AbuObaid (@mohannadObaid) 29 Σεπτεμβρίου 2019