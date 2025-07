Κατά τη χθεσινή του συνάντηση στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε τον θαυμασμό του για τα αγγλικά του προέδρου της Λιβερίας, Τζόσεφ Μποακάι, φαίνεται όμως πως αγνοούσε ότι η αγγλική είναι η επίσημη γλώσσα της δυτικοαφρικανικής χώρας.

«Σας ευχαριστώ, και τόσο καλά αγγλικά, τόσο όμορφα», είπε ο αμερικανός πρόεδρος πλαισιωμένος από πέντε προέδρους χωρών της Αφρικής στον Λευκό Οίκο, τους οποίους υποδέχτηκε για συνομιλίες αφοσιωμένες σε εμπορικά ζητήματα, ιδίως στην εκμετάλλευση ορυκτών.

«Πού μάθατε να μιλάτε με τόσο ωραίο τρόπο; Πού σπουδάσατε; Στη Λιβερία;» ρώτησε ο κ. Τραμπ τον κ. Μποακάι, ο οποίος αρχικά άφησε να του ξεφύγει ένα γελάκι προτού απαντήσει απλά «μάλιστα, κύριε» σε αυτή την τελευταία ερώτηση.

Donald Trump asks the President of Liberia, “Such good English. Where did you learn to speak so beautifully?”



The official language of Liberia is English. pic.twitter.com/YYXDFOYBwB