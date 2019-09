Τρεις ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από τη Λωρίδα της Γάζας προς το Ισραήλ

Τρεις ρουκέτες εκτοξεύθηκαν σήμερα από τη Λωρίδα της Γάζας προς το ισραηλινό έδαφος, όπως ανακοίνωσε ο στρατός, μία ημέρα αφότου σημειώθηκε μια παρόμοια επίθεση προς το νότιο Ισραήλ, την ώρα που ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εκφωνούσε ομιλία ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 17ης Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι σειρήνες ήχησαν στο κιμπούτς Γιαντ Μορντεχάι και στο μοσάβ (συνεταιριστική αγροτική κοινότητα) Νετίβ Χασάρα. Δεν διευκρινίστηκε ωστόσο πού ακριβώς έπεσαν οι ρουκέτες, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Δύο στρατιωτικές θέσεις της Χαμάς στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας επλήγησαν από πυρά ενός ισραηλινού άρματος», συνεχίζει η ανακοίνωση.

