Μέλος της Βουλής των Λόρδων πήγε στη συνεδρίαση με το πάπλωμα και τα ξυριστικά του

Έπειτα από τις διαδοχικές ήττες της, η κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον στη Βρετανία εγκατέλειψε τις προσπάθειες στην Άνω Βουλή του κοινοβουλίου να μπλοκάρει νόμο που έχει στόχο να εμποδίσει τη χώρα να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία.

Η κίνηση άνοιξε τον δρόμο για να απαιτηθεί από τον Τζόνσον να ζητήσει από την ΕΕ τρίμηνη παράταση της προθεσμίας για το Brexit, αν δεν καταφέρει να επιτύχει την επαναδιαπραγμάτευση της μεταβατικής συμφωνίας με την ΕΕ μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου.

Ο Τζόνσον έχει δηλώσει πως αντιτίθεται στην παράταση και πως είναι έτοιμος να οδηγήσει τη Βρετανία εκτός της ΕΕ χωρίς συμφωνία, αν αυτό είναι απαραίτητο, όπως υπενθυμίζει το ΑΜΠΕ.

Μέλη του Συντηρητικού Κόμματος στην άνω βουλή του βρετανικού κοινοβουλίου έχουν καταθέσει σειρά τροπολογιών, σε μια απόπειρα να εξαντλήσουν τον χρόνο που είναι αφιερωμένος στο νομοσχέδιο για την παράταση της προθεσμίας για το Brexit, εμποδίζοντας έτσι την υιοθέτησή του πριν το κοινοβούλιο αναστείλει τις εργασίες του τη Δευτέρα.

Όμως τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, η κυβέρνηση στη Βουλή των Λόρδων ανακοίνωσε πως παύει να αντιτίθεται στη νομοθεσία. Την πληροφορία είχε μεταδώσει από νωρίς μέσω Twitter το βρετανικό πρακτορείο ειδήσεων Press Association.

Ο Ρίτσαρντ Νιούμπι, αντιπολιτευόμενο μέλος της Βουλής των Λόρδων, ο οποίος είχε φέρει το πάπλωμά του στο κοινοβούλιο έτοιμος για να περάσει εκεί τη νύχτα συζητώντας τον νόμο, ανακοίνωσε πως η κυβέρνηση έπαψε να αντιτίθεται αφού υπέστη μεγάλες ήττες σε μερικές από τις προτεινόμενες τροπολογίες.

«Αυτοί στην άλλη πλευρά αντιλήφθηκαν πως αυτό ήταν πιο βλακώδες απ' ό,τι συνήθως και πως φαίνονται βλάκες και πως είναι ανάγκη να βρούμε έναν τρόπο για να προχωρήσουμε» δήλωσε στο ραδιόφωνο του BBC.

Arriving in Lords with duvet, change of clothes and shaving kit. Could take us a while to see off 86 wrecking amendments on timetable motion today/tomorrow. pic.twitter.com/Knbxu1Odlf

— Dick Newby (@RichardNewby3) September 4, 2019