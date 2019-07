Ένας ελαφρά τραυματίας από τον ισχυρό σεισμό στην Καλιφόρνια

Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε ελαφρά μετά το σεισμό των 7,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε στη νότια Καλιφόρνια, όπως ανέφερε στο Twitter η Πυροσβεστική του Σαν Μπερναντίνο.

«Σπίτια άλλαξαν θέση, θεμέλια ράγισαν, τοιχία αντιστήριξης έπεσαν. Ένας ελαφρύς τραυματισμός με τους πυροσβέστες να προσφέρουν φροντίδες στον ασθενή. Δεν υπάρχουν ανάγκες που να μην έχουν καλυφθεί αυτή τη στιγμή» ανέφερε η Πυροσβεστική του Σαν Μπερναντίνο σε tweet της.

Ο Ντόναλντ Καστλ, κάτοικος του Πόρτβιλ, είπε ότι το σπίτι του ταρακουνήθηκε για 20-25 δευτερόλεπτα. «Κράτησε πολύ» είπε.

Οι μονάδες δημόσιας ασφάλειας αναπτύσσονται σε όλη την πόλη «για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια και να επιθεωρηθεί η υποδομή», δήλωσε ο δήμαρχος του Λος Άντζελες Eric Garcetti.

Εκπρόσωπος της κομητείας ανέφερε στο CNN πως έχουν σημειωθεί πολλές πυρκαγιές και τραυματισμοί στο Ρίτζκρεστ.

Major damage is expected here in Ridgecrest, California after the earthquake. Huge fire at a mobile home park captured by WCK’s @cheftkilcoyne — Our team is safe and we will be working to support evacuees. pic.twitter.com/djSogOLyxA

— World Central Kitchen (@WCKitchen) 6 Ιουλίου 2019