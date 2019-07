Ζημιές σε σπίτια από τα 7,1 Ρίχτερ στην Καλιφόρνια

Η πυροσβεστική του Σαν Μπερναρντίνο ανακοίνωσε ότι υπάρχουν πληροφορίες για υλικές ζημιές σε κτίρια από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ στη νότια Καλιφόρνια.

«Σπίτια άλλαξαν θέση, θεμέλια ράγισαν, τοιχία αντιστήριξης έπεσαν», ανέφερε η πυροσβεστική. Καταγράφηκε «ένας τραυματισμός (ελαφρύς), οι πυροσβέστες προσφέρουν φροντίδες στον ασθενή. Δεν υπάρχουν ανάγκες που να μην έχουν καλυφθεί αυτή τη στιγμή» διευκρίνισε σε ανάρτησή του σε ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης.

Η εκπρόσωπος της κομητεία τους Κερν Μέγκαν Πέρσον είπε στο CNN ότι έχουν σημειωθεί φωτιές καθώς και τραυματισμοί στο Ρίτζκρεστ, ενώ στο Μπάκερσφιλντ έχει στηθεί κέντρο έκτακτης ανάγκης.

Στο κεντρικό Λος Άντζελες ο σημερινός σεισμός έγινε πιο αισθητός από τον προηγούμενο των 6,4 Ρίχτερ, που έγινε μια μέρα πριν, και ταρακούνησε πολλά κτίρια. Ο Ντόναλντ Καστλ, κάτοικος του Πόρτβιλ, είπε ότι το σπίτι του ταρακουνήθηκε για 20-25 δευτερόλεπτα. «Κράτησε πολύ» είπε.

Οι μονάδες δημόσιας ασφάλειας αναπτύσσονται σε όλη την πόλη «για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια και να επιθεωρηθεί η υποδομή», δήλωσε ο δήμαρχος του Λος Άντζελες Eric Garcetti.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο μέχρι στιγμής έχουν γίνει πάνω από 20 μετασεισμοί, ο μεγαλύτερος 5,4 Ρίχτερ.

Το αρχικό tweet της Αστυνομίας του Σαν Μπερναρντίνο:

As you all probably felt, a 6.9 magnitude earthquake was reported at 8:19 pm in Searles Valley, which is approximately 121 miles from the City of San Bernardino. So far, no injuries or damage have been reported in the City, and services are working as they should be. Stay safe pic.twitter.com/YLYuiZtUaL

— San Bernardino PD (@SanBernardinoPD) 6 Ιουλίου 2019