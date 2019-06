Συναγερμός στον Λευκό Οίκο, αναφορές για ύποπτο πακέτο

Οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες απέκλεισαν τη βόρεια πλευρά του Λευκού Οίκου το απόγευμα της Τετάρτης εν μέσω αναφορών για ύποπτο πακέτο στη λεωφόρο Πενσιλβάνια, ενώ ένα άτομο τέθηκε υπό κράτηση.

Οι αρχές ζήτησαν από δημοσιογράφους και περαστικούς να απομακρυνθούν από τη βόρεια πλευρά του Λευκού Οίκου.

At approximately 2:45 pm an individual dropped a backpack and attempted to jump a bike rack along the sidewalk on Pennsylvania Ave. The individual was immediately taken into custody by Secret Service Uniformed Division Officers.

— U.S. Secret Service (@SecretService) 19 Ιουνίου 2019