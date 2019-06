Τραμπ: Σταματήστε τους βομβαρδισμούς στην Ιντλίμπ

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απαίτησε χθες Κυριακή οι ένοπλες δυνάμεις της Συρίας και της Ρωσίας, του ισχυρότερου συμμάχου της Δαμασκού, να πάψουν να «μετατρέπουν σε κόλαση με τους βομβαρδισμούς» τους τη συριακή επαρχία Ιντλίμπ (βορειοδυτικά), ύστατο μεγάλο προπύργιο των τζιχαντιστών στην εμπόλεμη χώρα.

«Ακούω ότι η Ρωσία, η Συρία και σε μικρότερο βαθμό το Ιράν έχουν κάνει κόλαση με τους βομβαρδισμούς τους την επαρχία Ιντλίμπ της Συρίας και σκοτώνουν αδιακρίτως πολλούς αθώους άμαχους. Ο κόσμος βλέπει αυτή την ανθρωποσφαγή. Ποιος είναι ο σκοπός, τι θα κερδίσετε; ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ!», αξίωσε ο Τραμπ μέσω Twitter, λίγο πριν από την αναχώρησή του για την επίσημη επίσκεψή του στη Βρετανία.

Hearing word that Russia, Syria and, to a lesser extent, Iran, are bombing the hell out of Idlib Province in Syria, and indiscriminately killing many innocent civilians. The World is watching this butchery. What is the purpose, what will it get you? STOP!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 Ιουνίου 2019