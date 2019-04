Τραγωδία στην Πορτογαλία, 29 οι νεκροί από το τροχαίο στη Μαδέρα

Στους 29 ανεβάζει νεότερος απολογισμός τους νεκρούς από το τροχαίο δυστύχημα που έγινε χθες στην Πορτογαλία. Τραγικό θάνατο βρήκαν 29 Γερμανοί πολίτες, 11 άνδρες και 18 γυναίκες, όταν το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν ανατράπηκε στο νησί Μαδέρα, όπου παραθέριζαν.

Η 29η νεκρή είναι μια γυναίκα που είχε διακομιστεί σε νοσοκομείο της Φουντσάλ, η οποία υπέκυψε.

Συνολικά 28 άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, εκ των οποίων τρεις χρειάστηκε να υποβληθούν σε χειρουργικές επεμβάσεις.

Στο λεωφορείο επέβαιναν 55 τουρίστες, ένας ξεναγός και ο οδηγός όταν σημειώθηκε το τραγικό συμβάν, στην κοινότητα Σάντα Κρουζ, ανατολικά της Φουντσάλ.

«Εκφράζω την οδύνη και την αλληλεγγύη όλων των Πορτογάλων σε αυτή την τραγική στιγμή και πάνω απ' όλα συλλυπητήρια στους οικείους των θυμάτων, που, κατά την ενημέρωση που μου έγινε, είχαν όλα γερμανική υπηκοότητα» δήλωσε ο πρόεδρος της Πορτογαλίας Μαρσέλου Χεμπέλου ντε Σόουζα στην κάμερα της πορτογαλικής δημόσιας τηλεόρασης RTP.

Foi com profundo pesar que tomei conhecimento do trágico acidente na Madeira. A todas as famílias envolvidas transmito, em nome do governo português, as mais sentidas condolências.

— António Costa (@antoniocostapm) 17 April 2019