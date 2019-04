Έξι νεκροί από συντριβή αεροσκάφους στη Χιλή

Έξι άνθρωποι, ο πιλότος και πέντε επιβάτες, σκοτώθηκαν σήμερα όταν ένα μικρό αεροσκάφος συνετρίβη στη νότια Χιλή, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Ο Χάρι Γιούργκενσεν, ο κυβερνήτης της περιοχής των Λιμνών, όπου σημειώθηκε το δυστύχημα, επιβεβαίωσε ότι τα θύματα είναι έξι.

Το αεροπλάνο έπεσε πάνω σε ένα σπίτι, στο οποίο εκείνη τη στιγμή δεν βρισκόταν κανείς από τους ενοίκους. Ένας άνθρωπος που περνούσε σε κοντινή απόσταση τραυματίστηκε από τα συντρίμμια, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο και αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Το αεροπλάνο εκτελούσε εμπορική πτήση από την πόλη Πουέρτο Μοντ, την πρωτεύουσα της επαρχίας των Λιμνών, στην Αγιακάρα, που απέχει περίπου 100 χιλιόμετρα. Σύμφωνα με τον κυβερνήτη, λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του χτύπησε πιθανότατα σε καλώδια του ηλεκτρικού, έπεσε στο σπίτι και τυλίχθηκε στις φλόγες.

Στις εικόνες που μεταδόθηκαν από τοπικά τηλεοπτικά κανάλια διακρίνεται το κατεστραμμένο σπίτι και η ουρά του αεροπλάνου στον κήπο.

A Britten-Norman BN-2B-27 Islander (CC-CYR) has crashed in a residential area of Puerto Montt, Chile, killing all six people on board. https://t.co/BkJwMV4YNP pic.twitter.com/pkN63rDlVf

— Breaking Aviation News (@breakingavnews) April 16, 2019