Παγκόσμια θλίψη για την πυρκαγιά στην Παναγία των Παρισίων

Παγκόσμιο σοκ έχει προκαλέσει η μεγάλη φωτιά που για 8,5 ώρες κατέκαιγε την Παναγία των Παρισίων καταστρέφοντας ένα μεγάλο κομμάτι του καθεδρικού ναού με ιστορία αιώνων.

Τα ξημερώματα της Τρίτης η πυροσβεστική υπηρεσία της γαλλικής πρωτεύουσας ανακοίνωσε ότι κατάφερε να θέσει υπό έλεγχο τη φωτιά.

Οι πυροσβέστες μπόρεσαν να σώσουν την πέτρινη κτιριακή δομή και τα δύο κωδωνοστάσια, αποτρέποντας την κατάρρευσή τους.

Η φωτιά που ξέσπασε στις 18:50 χθες Δευτέρα 15 Απριλίου στο εσωτερικό του ναού - πιθανότατα εξαιτίας μίας σπίθας από τις εργασίες συντήρησης - εξαπλώθηκε αστραπιαία στην οροφή του γοτθικού κτιρίου που ανεγέρθηκε πριν από οκτώ αιώνες και πλέον, φθάνοντας στο βέλος της, που κατέρρευσε, ακολουθούμενο από ουσιαστικά όλη τη στέγη.

Μέσα σε σχεδόν δύο ώρες η οροφή και το εμβληματικό κωδωνοστάσιο – σαν βέλος – του καθεδρικού ναού κατέρρευσαν ενώ οι εικόνες έκαναν τον γύρο του κόσμου, προκαλώντας τεράστιο σοκ.

Ενώ οι φλόγες συνέχιζαν να κατακαίνε τον ναό όλο το βράδυ, πυροσβέστες μάχονταν για να αποτρέψουν την κατάρρευση του ενός κωδωνοστασίου του, ενώ προσπαθούσαν να περισώσουν όσα περισσότερα θρησκευτικά κειμήλια και -ανεκτίμητης αξίας- έργα τέχνης ήταν δυνατόν. Ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε βαριά. Πρόκειται για το μοναδικό θύμα της πυρκαγιάς που έχει αναφερθεί μέχρι τώρα.

«Το χειρότερο αποφεύχθηκε, έστω κι αν η μάχη δεν έχει ακόμη κερδηθεί τελείως», είπε ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μετά τα μεσάνυχτα [τοπική ώρα] σε δημοσιογράφους, καθώς πυροσβέστες συνέχιζαν τις προσπάθειές τους για να αποφευχθεί η κατάρρευση κι άλλων τμημάτων του ναού και να σβήσουν τελείως τις φλόγες.

Ο Μακρόν δεσμεύθηκε ότι ξεκινά εκστρατεία για την ανοικοδόμηση του ναού, καλώντας τα «σπουδαιότερα ταλέντα» στη Γαλλία και πέραν αυτής να συμβάλλουν στην αποκατάσταση του παρισινού μνημείου.

«Θα ανοικοδομήσουμε τη Νοτρ Νταμ μαζί», τόνισε ο Μακρόν, που εμφανώς δυσκολευόταν να συγκρατήσει τα συναισθήματά του, υποσχόμενος ότι αυτό θα είναι «το έργο μας τα χρόνια που θα έλθουν».

Ο επικεφαλής της πυροσβεστικής του Παρισιού Ζαν-Κλοντ Γκαλέ διαβεβαίωσε ότι η βασική δομή του κτιρίου σώθηκε από την καταστροφή.

Αποσβολωμένοι, παριζιάνοι, τουρίστες- καθολικοί, άθεοι, μουσουλμάνοι- αδυνατούσαν να πάρουν τα μάτια τους από το θέαμα της πύρινης κόλασης στην Παναγία των Παρισίων, στο Ιλ ντε λα Σιτέ, στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας. Κάποιοι έψαλλαν το Χαίρε Μαρία, άλλοι προσεύχονταν γονατιστοί. Έβρεχε στάχτη.

Ηγέτες κρατών σε όλο τον κόσμο εξέφρασαν σοκ αλλά και τη συμπαράστασή τους στους Γάλλους.

Οι πυροσβέστες χρειάστηκε να δώσουν μάχη με τον καπνό και με το λιωμένο μολύβι που έσταζε στην προσπάθειά τους να σώσουν κάποιους από τους θησαυρούς μέσα στη Νοτρ Νταμ.

