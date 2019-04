Πατέρας πιάνει από τον λαιμό συμμαθητή του γιου του που του έκανε bullying

Διχασμένη είναι η κοινωνία της Αυστραλίας σχετικά με ένα περιστατικό bullying που είδε το φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, μία παρέα παιδιών, παρενόχλησαν έναν άλλον νεαρό, ο οποίος φαίνεται πως στη συνέχεια ενημέρωσε τον πατέρα του.

Εκείνος λοιπόν έκανε την εμφάνισή του στο skate park στο Λίσμορ της Νέας Νότιας Ουαλίας και επιτέθηκε σε αυτά.

Έπιασε έναν 12χρονο από τον λαιμό και του πήρε το πατίνι, ενώ έναν άλλον τον έσπρωξε στην πίστα, με αποτέλεσμα να πέσει.

Το βίντεο από το περιστατικό κάνει τον γύρο του διαδικτύου και έχει συγκεντρώσει αρκετά σχόλια με τις απόψεις να διίστανται.

Άλλοι είναι με το μέρος του πατέρα και λένε ότι είναι δικαιολογημένη η αντίδρασή, ενώ άλλοι κατηγορούν τον πατέρα ότι κι αυτό που έκανε ο ίδιος είναι μία μορφή bullying.

Η αστυνομία αναζητά τον άντρα.

Lismore: A father could be in trouble with police for losing his temper at a group of 12-year-old boys who had bullied his son at a Lismore skate park last Sunday. Video shows the man appearing to grab one boy by the neck and shoving another down a ramp. #Lismore #7NEWS pic.twitter.com/c6FPFWAx3S

— 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) 4 Απριλίου 2019