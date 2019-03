Πυροβολισμοί σε ξενοδοχείο σε προάστιο της Βοστώνης

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας της Μασαχουσέτης για έναν ύποπτο ο οποίος συνδέεται με περιστατικό πυροβολισμών σε ξενοδοχείο, σε προάστιο της Βοστώνης.

Οι αρχές ειδοποιήθηκαν για έναν άνδρα που είχε ανοίξει πυρ στο Crown Plaza της περιοχής Natick γύρω στις 3 τα ξημερώματα.

Όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, το ξενοδοχείο εκκενώθηκε ενώ η αστυνομία διεξήγαγε έρευνα για πιθανά θύματα και υπόπτους.

BREAKING: @MassStatePolice responding to the Crowne Plaza Hotel on Rte 9 in Natick for what was reported to be an active shooter. Police say suspect is thought to be inside the hotel and a perimeter is being set up. One person is reported to have a minor injury. pic.twitter.com/cwCI7HKhAT

— Kelly Sullivan (@ksullivannews) 26 March 2019