Μαζί στη ζωή για μισό αιώνα, μαζί και στο θάνατο

Ο Γιλ και η Τζούντι Γουέμπ ήταν παντρεμένοι για 56 χρόνια και η ιστορία τους θυμίζει κάτι από την ταινία «Notebook».

Από τον περασμένο Δεκέμβριο αντιμετώπιζαν σημαντικά προβλήματα υγείας. Η Τζούντι έκανε μία εγχείρηση που δεν πήγε και τόσο καλά και την παραμονή της πρωτοχρονιάς παραλίγο να πεθάνει λόγω μίας λοίμωξης.

«Ο μπαμπάς μου, βλέποντάς την σε αυτή την κατάσταση, τον πήρε από κάτω. Από εκείνη τη στιγμή ό,τι συνέβαινε σε εκείνη, το πάθαινε και εκείνος. Έκανε πυρετό η μητέρα μου, ανέβαζε πυρετό και ο πατέρας μου. Είχε πνευμονία η μητέρα, πάθαινε πνευμονία και ο πατέρας μου. Μέχρι και αντίδραση σε ένα φάρμακο είχαν ίδια, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρηθούν από μεταβολική εγκεφαλοπάθεια», είπε η κόρη τους στη News Herald.

Το ζευγάρι αναγκάστηκε να χωριστεί καθώς νοσηλευόταν σε διαφορετικά νοσοκομεία.

«Απλά δεν μπορούσαν να ζήσουν ο ένας μακριά από τον άλλον. Σε κάποια στιγμή ρώτησα την μητέρα μου αν ήθελε να πάει εκεί που ήταν ο πατέρας μου. Αν και δεν ανταποκρινόταν καλά, αμέσως τινάχτηκε λες και την χτύπησε ρεύμα. "Ναι, που είναι", μου είπε».

Τελικά μεταφέρθηκαν στο ίδιο νοσοκομείο και στο ίδιο δωμάτιο. Πρώτος έφυγε ο Γιλ, κρατώντας από το χέρι την αγαπημένη του σύζυγο. Λίγες ώρες αργότερα τον ακολούθησε και εκείνη.

Like a scene straight out of ‘The Notebook,’ couple married almost six decades die hours apart holding handshttps://t.co/EOl7X7any4

Will and Judy Webb die... pic.twitter.com/ltqnMPedri

— plugilo (@plugilo) 13 Μαρτίου 2019