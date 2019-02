Η χειραψία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Κιμ Γιονγκ Ουν

Η χειραψία του Ντόναλντ Τραμπ και του Κιμ Γιονγκ Ουν σφράγισε την έναρξη της Συνόδου Κορυφής που διεξάγεται στο Ανόι του Βιετνάμ για την αποπυρηνικοποίηση της κορεατικής χερσονήσου, όπως αναφέρει ο Guardian.

Ο Αμερικανός πρόεδρος και ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας φαίνονται ιδιαίτερα ευχαριστημένοι για τη δεύτερη συνάντησή τους, μετά από εκείνη στη Σιγκαπούρη.

Οι δύο άνδρες έχουν αυτή την ώρα μία σύντομη συνομιλία πριν από το δείπνο. Οι πλήρεις συζητήσεις και οι συναντήσεις στις οποίες θα αναλυθούν τα ζητήματα που απασχολούν τις δύο πλευρές θα ξεκινήσουν αύριο.

#Trump's opening remarks: "It's an honor to be together in a country where they've really rolled out the red carpet and they're very honored to have us." #TrumpKimSummit #HanoiSummit #TrumpKimVietnam #Vietnampic.twitter.com/YOvcYL6Nt7

