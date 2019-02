Φτάνει αύριο στο Βιετνάμ ο Ντόναλντ Τραμπ

Αύριο το απόγευμα αναμένεται να φτάσει στο Βιετνάμ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, ενόψει της δεύτερης Συνόδου Κορυφής με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν.

Ο Τραμπ θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο του Βιετνάμ, που είναι και γενικός γραμματέας του κυβερνώντος Κομμουνιστικού Κόμματος, το πρωί της Τετάρτης.

Η Σύνοδος Κορυφής με τον Κιμ Γιονγκ Ουν είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη και την Πέμπτη, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνομιλίες των δύο ηγετών.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε την εκτίμηση πως η Βόρεια Κορέα μπορεί να γίνει οικονομικός γίγαντας αν αποκηρύξει το πυρηνικό πρόγραμμά της, ενώ έστειλε μέσω Twitter μήνυμα σε εκείνους που του λένε πώς να διαπραγματευτεί με την Πιονγιάνγκ, αν και οι ίδιοι δεν κατάφεραν τίποτα για χρόνια. «Είναι αστείο» έγραψε.

So funny to watch people who have failed for years, they got NOTHING, telling me how to negotiate with North Korea. But thanks anyway!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 February 2019