Εκκενώθηκε συνοικία στο Παρίσι για να εξουδετερωθεί βόμβα

Σχεδόν 1.800 άνθρωποι απομακρύνθηκαν σήμερα από τα σπίτια τους και αναστάτωση επικράτησε στα δρομολόγια των μέσων μεταφοράς σε μια συνοικία του Παρισιού στο διάστημα που απαιτήθηκε για μια επιχείρηση εξουδετέρωσης βόμβας αεροπλάνου του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου που ανακαλύφθηκε σ' ένα εργοτάξιο.

Ο εκρηκτικός μηχανισμός βρέθηκε στις 4 Φεβρουαρίου, σε ένα εργοτάξιο κοντά στον περιφερειακό αυτοκινητόδρομο του Παρισιού, στο βόρειο Παρίσι, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία.

Η βόμβα μετακινήθηκε αργά το πρωί και τοποθετήθηκε σ' ένα ειδικό κιβώτιο. Ένα σύστημα πυροδότησης προκάλεσε στη συνέχεια την έκρηξη του μηχανισμού.

«Η επιχείρηση καταστροφής της βόμβας #PortDeLaChapelle εξελίχθηκε χωρίς επεισόδια. Τέλος στους περιορισμούς που επιβληθηκαν και απενεργοποίηση του πυρήνα ενημέρωσης του κοινού», ανακοίνωσε η Αστυνομία με μήνυμά της στο Twitter, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η επιχείρηση εξουδετέρωσης της βόμβας απαίτησε «την εκκένωση, σημαντικού τμήματος της συνοικίας Πορτ ντε λα Σαπέλ και την απομάκρυνση 300 ανθρώπων στο γειτονικό Σεν-Ντενί, σύμφωνα με την αστυνομία. Οι δύο κοινότητες διέθεσαν γυμναστήρια για να τους υποδεχθούν.

Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε σήμερα το πρωί στα δρομολόγια των σιδηροδρόμων από και προς τον σιδηροδρομικό σταθμό Gare du Nord στο Παρίσι.

Δείτε το βίντεο:

The World War 2 bomb has been controlled detonated in #Paris ????????, where 1800 civilians and roads needed to be closed and evacuated reports. pic.twitter.com/hbSM6DaDkp

— srb news (@srbnews0) February 17, 2019