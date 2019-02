Οι αμφιλεγόμενες φωτογραφίες «έκαψαν» τη διευθύντρια της Vogue στη Βραζιλία

Την παραίτησή της υπέβαλε η διευθύντρια μόδας της βραζιλιάνικης έκδοσης του γυναικείου περιοδικού Vogue, μετά τον σάλο που προκάλεσαν οι φωτογραφίες από το πάρτυ που διοργάνωσε για τα 50ά της γενέθλια.

Οι φωτογραφίες που έκαναν τον γύρο του Διαδικτύου δείχνουν τη λευκή Ντονάτα Μεϊρέλες να κάθεται σε έναν «θρόνο», περιστοιχισμένη από τέσσερις μαύρες γυναίκες ντυμένες στα λευκά. Οι επικριτές της Μεϊρέλες, μεταξύ αυτών διάσημες συγγραφείς και τραγουδίστριες, συνέκριναν τα λευκά ρούχα των μαύρων γυναικών με τις λευκές στολές που φορούσαν οι σκλάβοι την εποχή της δουλείας, ενώ πολλοί παρατήρησαν ομοιότητες ανάμεσα στον «θρόνο» των φωτογραφιών και την cadeira de sinha, μια καρέκλα στην οποία κάθονταν οι ιδιοκτήτες των σκλάβων.

Hey @CondeNast, Donata Meirelles, the director of Vogue Brazil, had her birthday party inspired in "Brazil Slavery Colonies" and even had black models dressed as slaves to use as photo props. Asking for a friend: does this align with your company's values? #VogueRacista pic.twitter.com/7K0DmnK7nd

— Partido do Suco de Laranja (@ninaborges) February 9, 2019