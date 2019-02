Ο χειρότερος τρόπος απόλυσης ενός υπαλλήλου

Το αφεντικό της Tesla, Elon Musk, ξεσπά κάποιες φορές σε τέτοιο θυμό που απολύει αμέσως τον πρώτο υπάλληλο που θα συναντήσει στον διάδρομο.

Αυτό ισχυρίστηκε τουλάχιστον το περιοδικό «Wired» στα τέλη της προηγούμενης χρονιάς, πως ο Elon εξαγριώνεται και διώχνει με τις κλοτσιές όποιον τον στενοχωρεί.

Μια κατάσταση που δεν είναι κατά κανέναν τρόπο ανήκουστη, μιας και δεν είναι δυστυχώς ο μόνος.

Μόνο που οι ειδικοί μας λένε πως αυτή είναι μια ολότελα λάθος συμπεριφορά που μπορεί να έχει δραστικές συνέπειες για τον διευθυντή και την εταιρία. Αυτό ισχυρίζεται τουλάχιστον η σύμβουλος καριέρας Lynn Taylor και συγγραφέας του σχετικού βιβλίου «Tame Your Terrible Office Tyrant: How to Manage Childish Boss Behavior and Thrive in Your Job», πως ενώ το αφεντικό έχει την εξουσία να προβαίνει σε άμεσες απολύσεις, κάτι τέτοιο είναι πολύ κακό για την εταιρία του.

Ο δικηγόρος εργατικού Δικαίου, Jeffrey Adelson, λέει χαρακτηριστικά εδώ: «Όταν ένας υπάλληλος παύεται χωρίς λίγη σκέψη, τότε είναι που λαμβάνουν χώρα οι μηνύσεις. Όταν καταστρέφεις την υπόληψη ενός ανθρώπου, αυτό είναι το ιδανικό περιβάλλον για πράξεις αντιποίνων».

Αν ένας εργαζόμενος δεν αποδίδει λοιπόν ικανοποιητικά στη θέση του, συμβουλεύει πάντα ο Adelson, ο προϊστάμενός του οφείλει να καταγράφει την κακή απόδοσή του και να τον ενημερώνει συχνά για τις ανεπάρκειές του. Έτσι θωρακίζει την απόλυση, ώστε να μη μοιάζει ξαφνική κι αναπάντεχη.

Ο Adelson επισημαίνει πως ο υπάλληλος δεν πρέπει να απολύεται αμέσως ακόμα και αν προβεί σε κάτι πολύ κακό, όπως να πουλήσει ευαίσθητες εταιρικές πληροφορίες στον ανταγωνισμό. «Έλα να τα πούμε στο γραφείο μου», διατείνεται πως είναι η ενδεδειγμένη δράση για τον διευθυντή. Ο οποίος πριν τον απολύσει τελικά, πρέπει να συμβουλευτεί το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, να καταγράψει το περιστατικό και να βρει μάρτυρες.

Ό,τι κι αν κάνει ο προϊστάμενος, δεν πρέπει να απολύσει κάποιον πάνω σε ξέσπασμα οργής: «το συναίσθημα είναι πραγματικά εχθρός», επισημαίνει…