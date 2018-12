Το γράμμα – έκπληξη σε μια 8χρονη που ενθουσίασε όλη την οικογένεια

Μια απρόσμενη αλλά ευχάριστη έκπληξη περίμενε μια 8χρονη μαθήτρια από το Μέριλαντ που είχε θέσει υποψηφιότητα για να βγει πρόεδρος στην τάξη της.

Η Martha Kennedy Morales, που πηγαίνει στην τρίτη δημοτικού, έχασε τις εκλογές από ένα αγόρι για μόλις μια ψήφο, αλλά η απογοήτευσή της γιατρεύτηκε από το γράμμα - έκπληξη που έλαβε από το ίνδαλμά της, την Χίλαρι Κλίντον!

Ένα μήνυμα του πατέρα της, Albert Morales, στο Facebook που έγραφε πως παρότι η κόρη του δεν κέρδισε, ήρθε δεύτερη και τώρα είναι αντιπρόεδρος, έγινε viral και έφτασε μέχρι την Αμερικανίδα πολιτικό, η οποία έστειλε γράμμα συμπαράστασης στην 8χρονη.

«Το πιο σημαντικό πράγμα είναι ότι αγωνίστηκες γι' αυτό που πιστεύεις. Και αυτό αξίζει τον κόπο», έγραψε μεταξύ άλλων η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ η οποία αναφέρθηκε και στην προσωπική της εμπειρία από την μάχη που έδωσε με τον Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του 2016. «Όπως πολύ καλά γνωρίζω, δεν είναι εύκολο όταν ορθώνεις ανάστημα και διεκδικείς έναν ρόλο που επιζητούν μόνο αγόρια».

Η νεαρή μαθήτρια δεν μπορούσε να πιστέψει ότι έλαβε γράμμα υποστήριξης από το ίνδαλμά της.

«Αυτό το διπλωμένο κομμάτι χαρτί... "τι στον κόσμο" σκέφτηκα», δήλωσε η μικρή στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS. «Θυμάμαι εκείνη τη ροζ μπλούζα που φορούσε το βράδυ των εκλογών. Είχα ονειρευτεί ότι φορούσα εκείνη τη ροζ μπλούζα».

Η Martha είπε επίσης πως έχει γράψει μια απάντηση στην Χίλαρι Κλίντον την οποία σκοπεύει να της στείλει σύντομα. Την κάλεσε μάλιστα να επισκεφθεί το σπίτι τους, που βρίσκεται λίγο έξω από την Ουάσινγκτον.

«Το να ξέρω πως έχω την υποστήριξη της Χίλαρι Κλίντον, είναι κάτι πραγματικά ξεχωριστό», καταλήγει η μικρή.

This 8-year-old girl lost the race for school president to a boy by one vote - but she gained the confidence of a lifetime when she received a personal note from her idol, Hillary Clinton. https://t.co/OHLEtXaXhn pic.twitter.com/16bEpJfMKA

— CBS News (@CBSNews) 17 Δεκεμβρίου 2018